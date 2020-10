Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance pour ce joueur du Barça…

Publié le 25 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain cet été, Leonardo avait notamment coché le nom de Miralem Pjanic. Si le Bosnien a finalement filé au FC Barcelone, pour le PSG, c’était perdu d’avance.

Parmi les gros chantiers du PSG lors du dernier mercato, le milieu de terrain avait retenu l’attention de Leonardo. Dans un premier temps, le directeur sportif parisien voyait les choses en grand, ayant coché les noms de Sergej Milinkovic, Ismaël Bennacer ou encore Miralem Pjanic. Finalement, ce sont Danilo Pereira et Rafinha qui ont posé leurs valises dans la capitale. Un retournement de situation notamment causé par les finances réduites du PSG, mais aussi par la volonté des joueurs, comme cela a été le cas avec Pjanic, qui a quitté la Juventus pour le FC Barcelone.

« Il n’y avait qu’un seul club qui pouvait me tenter… »