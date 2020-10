Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas n’est pas regretté au Real Madrid !

Publié le 25 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur la situation de son fils au Real Madrid, Thierry Courtois assure que le départ de Keylor Navas a été vécu comme un soulagement.

Durant l'été 2018, le Real Madrid décide de recruter Thibaut Courtois en provenance de Chelsea bien que Keylor Navas, le gardien de trois Ligues des Champions remportées de suite, soit très apprécié par Zinedine Zidane. Mais le technicien français est parti et le club merengue décide d'investir sur un portier plus jeune. Toutefois, quelques mois plus tard, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France revient sur le banc merengue et la hiérarchie dans les buts n'est plus si claire, Thibaut Courtois ayant connu des débuts compliqués dans la capitale espagnole. Mais durant l'été 2019, le Real Madrid décide de régler ce problème en se séparant de Keylor Navas qui s'engage avec le PSG. Un départ qui a visiblement facilité la situation de Thibaut Courtois, comme le reconnaît son père Thierry.

«Une fois qu’il est parti, ça a facilité les choses pour Thibaut»