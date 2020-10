Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel serait déjà prêt à rebondir dans un autre club !

Publié le 25 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Au cœur des tensions depuis la défaite contre Manchester United, Thomas Tuchel n'aurait aucun problème pour rebondir si jamais il ne restait pas au PSG.

La défaite du PSG contre Manchester United, la troisième en huit rencontres après les deux revers en Ligue 1 contre Lens et l'OM, a une nouvelle fois jeté un froid sur l'avenir de Thomas Tuchel. Le technicien allemand est d'ailleurs conscient de la situation : « Oui, la situation est claire. J’ai un contrat et pour moi, ça ne fait pas de différence pour mon travail. On a des circonstances insécures dans le monde avec ce virus, et c'est pas facile de faire une planification pour quelqu'un et en même temps c'est pas possible de ne pas communiquer. Si on ne parle pas de prolongation, on ne parle pas, c'est pas un problème pour moi ».

Tuchel aurait l'embarras du choix pour son avenir