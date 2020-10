Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel justifie ce choix surprenant !

Publié le 24 octobre 2020 à 22h15 par H.G.

Tandis que son choix de titulariser Marquinhos au milieu face à Dijon ce samedi soir a surpris, Thomas Tuchel a tenu à clarifier son idée avec l’international brésilien.

Critiqué cette semaine après la défaite du PSG au Parc des Princes contre Manchester United en Ligue des Champions en phase de poules (2-1), Thomas Tuchel doit rapidement redresser la barre. Le match contre Dijon en Ligue 1 ce samedi soir est ainsi l’occasion idéale pour l’entraîneur allemand et ses hommes de se remettre en confiance après cette contre-performance dans la prestigieuse compétition européenne. Cependant, un choix de l’ancien technicien du Borussia Dortmund face aux Dijonnais a interpelé bon nombre d’observateurs : celui d’installer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Ainsi, Thomas Tuchel a interverti les postes de ses deux joueurs, mais l’entraîneur du PSG a tenu à expliquer sur cette décision.

« Marquinhos est le coeur »