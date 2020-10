Foot - PSG

PSG - Malaise : Après Manchester, Tuchel interpelle ses joueurs !

Publié le 23 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

Quelques jours après la défaite contre Manchester United (1-2), le PSG compte reprendre confiance face à Dijon ce samedi. Thomas Tuchel a affirmé que les Parisiens devront être à 100% face à une équipe n'ayant rien à perdre.

De retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis le Final 8 à Lisbonne, le PSG s'attendait sans aucun doute à de meilleurs débuts face à Manchester United. Pourtant, une nouvelle fois, Marcus Rashford a douché les espoirs parisiens dans les dernières minutes, punissant ainsi le manque de réalisme du PSG. Une défaite amère qui vient ternir un peu plus l'image de Thomas Tuchel au sein du club, venant même remettre en question sa place sur le banc parisien d'ici la fin de saison. Ainsi, le PSG n'a pas le droit à l'erreur ce samedi face à Dijon avant un déplacement en Turquie face à l'Istanbul Basaksehir pour la deuxième journée de Ligue des Champions.

« Il y a un match à jouer demain, trois points à prendre »