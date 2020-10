Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Une énorme menace plane sur Ronald Koeman !

Publié le 25 octobre 2020 à 10h00 par A.C.

Très critique envers l’arbitrage lors de la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid (1-3), Ronald Koeman risque gros.

Pour un bon Clasico , il faut toujours une bonne polémique. Cette fois-ci, c’est l'arbitre de la rencontre qui est concerné. Dès le sifflet final du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, la presse catalane s’est déchainée contre Juan Martínez Munuera. Sport laisse notamment entendre que l’arbitre est clairement pro-Madrilène et qu’il a donc offert la victoire à Zinedine Zidane et les siens, tandis que Ronald Koeman ne s’est pas fait prier, pour critiquer ses choix. « Je ne comprends pas le VAR, j'ai l'impression qu'on utilise le VAR uniquement quand c'est contre le Barça » a déclaré le coach du Barça. « Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer cinq matchs et nous n'avons jamais bénéficié du VAR, comme contre Getafe. On ne mérite pas de perdre comme ça ».

La RFEF pourrait dénoncer Koeman !