Mercato - Barcelone : Vers une décision radicale pour l'avenir de Griezmann ?

Publié le 25 octobre 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors qu'il a peu à peu perdu sa place au sein du onze de départ de Ronald Koeman à Barcelone, l'avenir d'Antoine Griezmann au FC Barcelone ne serait pas encore scellé, et l'international Français pourrait être mis sous pression dans les prochaines semaines.

Rien ne va plus pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. En grande difficulté depuis son arrivée en Catalogne lors de l'été 2019, l'ancien attaquant de l'Atletico de Madrid semble désormais avoir perdu la confiance de son entraineur, Ronald Koeman. Pour la seconde rencontre consécutive, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a laissé le champion du monde français sur le banc de touche, préférant titulariser le jeune Pedri. Alors qu'il a connu trois entraîneurs depuis son arrivée (Ernesto Valverde, Quique Setien, Ronald Koeman), Antoine Griezmann semble en perdition, repositionné sur le flanc droit, dans une position qui ne lui convient pas et n'exploite pas ses principales qualités malgré la conviction de Ronald Koeman et les déclarations de Didier Deschamps. Alors que l'international français est probablement contraint de se faire une raison concernant son repositionnement, le temps serait désormais compté pour un déclic, les dirigeants Blaugrana commençant à perdre patience étant donné les 120M€ investis l'été dernier.

Antoine Griezmann en danger ?