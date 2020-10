Foot - Barcelone

Barcelone : Quand Pjanic compare Messi et Ronaldo...

Publié le 25 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Arrivé à Barcelone en provenance de la Juventus, Miralem Pjanic passe également de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. L'international bosnien en profite pour décrire les deux joueurs.

Le débat est interminable. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Avec onze Ballon d'or, les deux attaquants s'inscrivent parmi les meilleurs de leur génération. Des leaders qui apportent beaucoup notamment au moment de trouver la faille. Pour le plus grand bonheur de leurs coéquipiers. Et certains chanceux ont eu l'opportunité de partager un vestiaire avec l'un comme avec l'autre. Comme récemment Angel Di Maria, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain…

« Messi est difficile à décrire, Ronaldo est un gagnant »