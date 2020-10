Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Piqué se livre sur la descente aux enfers du Barça !

Publié le 24 octobre 2020 à 0h00 par H.K.

Premier joueur à vivement critiquer le FC Barcelone et plus précisément Josep Maria Bartomeu, Gérard Piqué est revenu sur la descente aux enfers du Barça, et sur le début de cette crise chez les Blaugrana…

Gérard Piqué n’a pas été tendre avec le FC Barcelone. Suite à la l’humiliation subie en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), l’international espagnol a été le premier à vivement critiquer la direction du club et plus précisément Josep Maria Bartomeu et sa gestion. Après avoir annoncé qu’il était « prêt à quitter le Barça » si nécessaire, le défenseur central des Blaugrana a finalement prolongé pour son club de toujours. Mais ce n’est pas pour autant qu’il oublie la crise…

« Nous avons touché le fond avec le 8-2 »