Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : OL, Lenglet… Samuel Umtiti dit tout !

Publié le 25 octobre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 25 octobre 2020 à 20h32

Alors qu’il a été annoncé sur le départ du FC Barcelone cet été, Samuel Umtiti a confirmé que de rapides discussions s’étaient tenues dans l’optique d’un retour à l’OL. Mais finalement resté en Catalogne, l’international français espère maintenant regagner sa place dans l’équipe entrainée par Ronald Koeman.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2016, Samuel Umtiti avait connu des débuts très prometteurs avec le club catalan au point d’y devenir un titulaire en puissance aux côtés de Gerard Piqué. Seulement voilà, depuis 2018, l’international français vit un véritable cauchemar au Barça. Et pour cause, à cause d’un genou fragilisé, l’ancien défenseur de l’OL est trop souvent absent pour cause de blessure et n’arrive plus à retrouver son meilleur niveau. Par conséquent, Samuel Umtiti a été dépassé dans la hiérarchie par Clément Lenglet aussi bien au FC Barcelone qu’en Équipe de France, et cela aurait pu le conduire à un départ cet été. Sous contrat chez les Blaugrana jusqu’en juin 2023, le défenseur de 26 ans a en effet été annoncé comme l’un des joueurs susceptibles de quitter l’écurie barcelonaise lors de cette session estivale des transferts. Seulement voilà, rien ne s’est finalement produit…

« L’OL ? C’est vrai qu’il y a eu des discussions… »

Il y a quelques semaines, la SER Catalunya annonçait qu’aucun club ne s’était réellement positionné pour accueillir Samuel Umtiti. La raison avancée par la radio catalane était simple : les éventuels prétendants à la signature du Français étaient refroidis en raison de ses blessures trop récurrentes. Dans le même temps, plusieurs médias ont annoncé que l’OL aurait pu faire revenir son ancien défenseur, notamment dans le cadre d’une opération qui aurait permis au FC Barcelone d’enregistrer l’arrivée de Memphis Depay afin de compenser le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid. Et visiblement, il y avait bien une part de vérité dans ces informations. En effet, dans un entretien accordé au Canal Football Club diffusé ce dimanche, Samuel Umtiti a admis qu’il avait brièvement discuté avec l’OL cet été, tout en affirmant néanmoins qu’il ne souhaitait pas quitter le Barça. « Tout était possible durant ce mercato. Lyon c’est LE club, c’est ma ville, c’est là où on m’a offert la possibilité d’être vu en Europe par des clubs comme Barcelone, et aussi par l’Equipe de France. C’est vrai qu’il y a eu des discussions, mais c’était des discussions rapides. Il n’y a jamais eu quelque chose de concret. Il fallait que je sois opérationnel pour pouvoir parler avec un club. Je vais être honnête avec tout le monde : Barcelone c’est Barcelone, et je ne me voyais pas partir de Barcelone, et encore moins comme ça », a expliqué le Champion du Monde 2018.

« Je ferai tout pour regagner ma place »