Mercato - Barcelone : Umtiti prend position dans le feuilleton Messi !

Publié le 25 octobre 2020 à 20h00 par Th.B.

Alors que son propre avenir était dans l’air lors du mercato, Samuel Umtiti a directement été témoin des velléités de départ de son capitaine au FC Barcelone Lionel Messi. Une éventualité que n’a pris en considération le Français bien qu'il ait compris la position de son capitaine.

Et si Lionel Messi était parti cet été ? Le FC Barcelone est passé à deux doigts du cataclysme. Par le biais d’un envoi de burofax, le capitaine du Barça avait fait savoir à ses dirigeants à la fin du mois d’août qu’il comptait exercer la clause présente dans son contrat pour le rompre unilatéralement. Faute d’un terrain d’entente avec le comité de direction, Messi est finalement resté alors que son départ pour Manchester City semblait se profiler. Joueur du FC Barcelone, Samuel Umtiti a été un témoin direct du feuilleton Messi qui a été une grande surprise pour lui bien qu’il ait assuré comprendre cette décision.

« Ca m’a fait bizarre de lire ça, mais il a ses raisons »