Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’oublie pas Thiago Silva

Publié le 25 octobre 2020 à 18h15 par D.M.

À l’occasion des 50 ans du PSG, Kylian Mbappé a dévoilé son onze de légende dans lequel figure Thiago Silva. L’attaquant français n’a pas tari d’éloges à l’égard de son ancien capitaine parti cet été.

L’histoire entre le PSG et Thiago Silva a pris fin le 23 août dernier après la finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich. Après huit ans de bons et loyaux services, le défenseur brésilien a quitté Paris et a rejoint Chelsea lors de ce mercato estival. En effet, comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 30 juillet dernier, Leonardo a voulu tourner la page Thiago Silva qui avait, pourtant, réalisé de bonnes prestations la saison dernière. Des performances saluées par Kylian Mbappé qui n'a pas oublié son ancien capitaine.

« Thiago Silva ? Le meilleur défenseur de l’histoire du club »