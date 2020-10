Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Salaires, clash... Le vestiaire n'est pas tendre avec Bartomeu !

Publié le 24 octobre 2020 à 0h30 par H.K.

Alors que les négociations se poursuivent entre les joueurs du FC Barcelone et Josep Maria Bartomeu concernant la baisse des salaires, le contenu de la lettre adressée au président des Blaugrana par les capitaines du Barça a été dévoilé…

La crise au FC Barcelone semble s’intensifier. Alors qu’une motion de censure a été lancée à l’encontre de Josep Maria Bartomeu et devrait être votée dans les prochains jours, le président des Blaugrana a lancé une grande vague de négociations afin de prolonger les joueurs de l’effectif, tout en réduisant leurs salaires, en raison des difficultés financières traversées par le club après la pandémie de Covid-19. Cependant, la pilule ne semble toujours pas passer auprès des joueurs, et les capitaines de l’effectif ont envoyé une lettre que Bartomeu ne devrait pas apprécier…

« Nous ne tolérons pas que Barcelone viole nos droits »