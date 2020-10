Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce fracassante de Lautaro Martinez !

Publié le 27 octobre 2020 à 9h00 par A.C.

Pointé du doigt en ce début de saison en Italie, Lautaro Martinez s’est exprimé au sujet de son avenir à l’Inter.

Cet été, ça a été l’un des plus gros feuilletons du mercato. Lautaro Martinez, nouvelle star du football argentin, semblait en effet être l’élu pour succéder à Luis Suarez. Finalement, le FC Barcelone n’a jamais semblé être en mesure de pouvoir se l’offrir, même avec sa clause de départ à 111M€, qui a expiré début juillet dernier. Lautaro Martinez est ainsi resté à l’Inter, où les choses ne se passent toutefois pas au mieux. L’attaquant n’est plus aussi prolifique qu’auparavant et, face au Genoa samedi dernier (0-2), il a eu une réaction très critiquée lors de son remplacement, s’accrochant au passage avec certains de ses coéquipiers.

« Est-ce que je peux faire toute ma carrière à l’Inter ? Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir »