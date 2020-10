Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut tenter un coup de folie avec Zinedine Zidane !

Publié le 27 octobre 2020 à 8h15 par B.C. mis à jour le 27 octobre 2020 à 8h19

À une année de la fin de son contrat avec le PSG, Thomas Tuchel voit son avenir s'inscrire en pointillé. En cas de départ de l'Allemand, l'état-major qatari rêverait de convaincre Zinedine Zidane de s'assoir sur le banc de touche parisien.

Malgré la première finale du PSG en Ligue des champions la saison dernière, Thomas Tuchel est sur la sellette. Déjà critiqué ces derniers mois, l'entraîneur allemand n'a pas arrangé son cas en entrant en conflit avec Leonardo, et à moins d'une année de la fin de son bail, le principal intéressé est conscient qu'il sera difficile de rempiler pour une troisième saison au PSG. D'après les informations du 10 Sport, Thomas Tuchel aurait déjà été approché par plusieurs écuries de Premier League en vue de l'été prochain. L'Allemand pourrait donc vite rebondir après son expérience parisienne, reste à voir désormais qui viendrait prendre sa succession au PSG. Les noms de Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino et même Thiago Motta ont récemment été évoqués pour prendre les rênes du club de la capitale, mais au Qatar, on aurait un autre plan en tête.

Le PSG ne lâche pas Zidane