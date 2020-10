Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane entretient le flou dans le dossier Ramos

Publié le 27 octobre 2020 à 7h30 par D.M.

La presse espagnole a indiqué ce lundi que Sergio Ramos avait de grandes chances de prolonger son contrat avec le Real Madrid bien que les discussions n'ont pas débouché sur un accord. Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de son capitaine, Zinédine Zidane a botté en touche.

Sorti à la mi-temps de la rencontre face à Cadix le 17 octobre dernier après avoir ressenti une douleur au genou, Sergio Ramos a fait son grand retour sur les terrains à l’occasion du Clasico ce samedi face au FC Barcelone. Le capitaine merengue a une nouvelle fois été exemplaire et a notamment inscrit son 100ème but sous le maillot du Real Madrid. Pourtant, le défenseur central n’est pas assuré de rester à la Casa Blanca la saison prochaine. En effet, Sergio Ramos voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son bail.

Zidane entretient le mystère pour Sergio Ramos