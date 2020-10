Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo à prévoir pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 27 octobre 2020 à 7h15 par D.M.

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo continuerait d’être surveillé par le PSG à en croire la presse italienne.

Le dernier mercato estival aura été marqué par les envies de départ de Lionel Messi, mais également par les rumeurs sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Tout est parti d’un article de France Football qui indiquait que le joueur de la Juventus avait pensé à un départ vers le PSG en octobre 2019 après une mauvaise prestation de son équipe en Ligue des champions. Par la suite, les rumeurs se sont multipliées après la défaite surprise de l’équipe italienne face à l’OL en huitième de finale de C1. Flairant le bon coup, Leonardo aurait multiplié les contacts durant l’été pour évoquer une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG.

Le PSG n’aurait pas perdu espoir pour Ronaldo