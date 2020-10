Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Courtisé par le PSG, Sergio Ramos temporise !

Publié le 27 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Sergio Ramos ne discuterait toujours pas avec ses dirigeants alors que son contrat expirera en juin prochain. Une occasion en or pourrait se présenter au PSG, à moins que le Real Madrid ne change sa politique pour son capitaine.

Souhaitant toujours témoigner de l’arrivée d’un défenseur central, Thomas Tuchel ne cesse d’envoyer des messages subliminaux à Leonardo. En atteste sa décision de positionner Danilo Pereira en défense centrale samedi face à Dijon et d’assurer que Marquinhos jouera milieu de terrain parce que c’est dans cette position que le Brésilien est le plus utile à l’équipe selon lui. Bien que l’avenir de l’entraîneur parisien semble s’inscrire en pointillés, la direction sportive du PSG se pencherait sur le dossier Sergio Ramos selon la presse espagnole.

« Avec ce qu'il se passe, ce n'est pas le moment d'en parler »