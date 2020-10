Foot - Mercato - PSG

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo au PSG, peut-on y croire ?

Publié le 25 octobre 2020

En Italie comme en France, la piste menant Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain a refait surface. Nous vous dévoilons sur le10sport.com tous les secrets de cette possible opération...

Voilà des années, que Cristiano Ronaldo est lié au Paris Saint-Germain. Il faut dire, qu’avec les moyens très importants des propriétaires qataris, rien ne semble impossible pour le PSG. En 2018, lors de son départ du Real Madrid, la star Portugaise a d’ailleurs semblé proche d’une possible arrivée à Paris. Finalement, il a rejoint la Juventus... ce qui ne lui a pas totalement réussi. Attention, Cristiano Ronaldo marque toujours but sur but et établit toujours des records des plus incroyables, mais a-t-il vraiment fait passer un cap à la Juventus ? Pas vraiment. En effet, La Vieille Dame ne gagne pas plus avec Cristiano Ronaldo. C’est même l’inverse, puisque certains trophées échappent à la Juventus depuis l’arrivée du Portugais ! C’est le cas de la Coppa Italia ou encore la Supercoupe d’Italia. Mais le gros point noir, c’est la Ligue des Champions. Ce trophée, la Juventus y court après depuis 1996 ! Avant Cristiano Ronaldo, le club turinois avait atteint la finale par deux fois et ce transfert devait justement lui permettre de briser la malédiction et de soulever cette coupe aux grandes oreilles. Mais le bilan de la Juventus version Cristiano Ronaldo est très décevant en Ligue des Champions, avec une élimination en quart de finale face à l’Ajax Amsterdam en 2019 et une autre en huitième, face à l’Olympique Lyonnais, la saison dernière.

La Juventus obligée de vendre Cristiano Ronaldo ?

Si sur le plan sportif les choses sont compliquées, le transfert de Cristiano Ronaldo est un succès total sur le plan économique. Ou plutôt, il l’était. Car la crise sanitaire du COVID-19 est passée par là et le salaire de 31M€ de Cristiano Ronaldo n’a jamais pesé aussi lourd, sur le bilan de la Juventus. Et c’est là, que le Paris Saint-Germain entre en jeu. Calciomercato.it a en effet récemment expliqué que la star portugaise intéresserait toujours le PSG, qui rêverait de l’aligner aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. Le portail italien explique même que ce transfert pourrait se boucler autour de 50M€, soit la moitié de ce qu’il a couté à la Juventus en 2018. Alors, faut-il vraiment y croire ? Pour Tuttosport , c’est possible. Le quotidien turinois explique ce dimanche qu’une vente de Cristiano Ronaldo serait une bouffée d’air frais pour la Juventus. Cela permettrait au club de faire une plus-value de 25M€, mais également d’épargner 60M€ bruts sur la saison 2021-22 et jusqu’à 110M€ au total !

Un transfert au PSG est-il envisageable ?

D’un autre côté, la Juventus a-t-elle vraiment intérêt à vendre Cristiano Ronaldo ? La réponse de Tuttosport , est non. D’après les informations du quotidien, il serait en effet suicidaire de vendre une tel aimant à sponsor, alors même que chaque club compte ses sous. Sans public et donc sans les ventes qu’il entraine, Cristiano Ronaldo est une véritable poule aux œufs d’or. De plus, le président Andrea Agnelli l’a recruté pour un projet sur le long terme et le vendre au Paris Saint-Germain serait un échec. L’attrait de Cristiano Ronaldo, se verrait également sur le mercato. La présence du Portugais attire forcément des joueurs, comme cela a été le cas pour Matthis de Ligt, que la Juventus a réussi à chiper au FC Barcelone et au PSG en 2019.

