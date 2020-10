Foot - Barcelone

Barcelone : L’énorme sortie de Messi sur son duel avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 octobre 2020 à 20h00 par La rédaction

Orphelin de son duel avec Cristiano Ronaldo en Liga, Lionel Messi pourrait toutefois le retrouver en Ligue des Champions étant donné que le FC Barcelone et la Juventus sont dans la même poule. Un duel sur lequel s'est confié l'Argentin.

Depuis plus d'une décennie désormais, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent la planète football. Raflant tout sur leurs passages, les deux stars donnaient également lieu à de gros duels lors des Clasicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid quand le Portugais était encore au sein de la Casa Blanca. Depuis, le joueur de 35 ans a rejoint la Juventus et n'a plus affronté l'Argentin. Mais le tirage de la Ligue des Champions a redonné le sourire aux fans du ballon rond en plaçant La Vieille Dame et le club catalan dans la même poule. Ce mercredi, le Barça se déplace d'ailleurs à Turin, mais la présence de Cristiano Ronaldo est incertaine après avec été testé positif au coronavirus.

« Lorsque Cristiano jouait, les matchs étaient spéciaux »