Mercato - PSG : Thomas Tuchel cherche-t-il à quitter le PSG ?

Publié le 27 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis la défaite contre Manchester United, l’avenir de Thomas Tuchel fait à nouveau énormément parler. L’Allemand finira-t-il la saison au PSG ? Et si il en avait pas envie ?

Une fois encore, l’avenir de Thomas Tuchel est au centre des débats. Suite au revers du PSG en Ligue des Champions, le cas de l’Allemand fait énormément parler. Déjà en sursis depuis plusieurs mois, l’entraîneur parisien n’a pas arrangé son cas et ce n’est pas lors de la victoire face à Dijon qu’il a regagné des points. En effet, un choix de Tuchel a fait énormément parler. L’entraîneur du PSG avait surpris tout le monde en alignant Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Pour beaucoup, cela a été interprété comme un signe de défiance contre Leonardo, avec qui il est en guerre. Et aux yeux d’Eric Rabesandratana, il pourrait y avoir une autre explication à ce sujet.

« Provoquer les choses pour partir plus vite »