Mercato - PSG : Zidane n’a pas changé d’avis pour Mbappé !

Publié le 27 octobre 2020 à 7h45 par A.C.

Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, semble déterminé à recruter Kylian Mbappé.

Les plus grands clubs au monde rêvent de pouvoir recruter Kylian Mbappé. Il faut dire que la star du Paris Saint-Germain a tout pour plaire, puisqu’il est encore très jeune et a un talent indéniable. Ainsi, Jürgen Klopp aimerait l’attirer à Liverpool et, en Italie, la Juventus verrait en lui le successeur de Cristiano Ronaldo. Toutefois, Mbappé ne semble avoir d’yeux que pour un seul club. Il s’agit du Real Madrid, qui avait bien failli chiper le prodige de l’AS Monaco au PSG en 2017.

Zidane attend Mbappé à Madrid