Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann, et maintenant ?

Publié le 27 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblait prendre en considération une prolongation de contrat d’Antoine Griezmann, sa situation sportive pourrait inciter les dirigeants à revoir leur position. Ne parvenant pas à faire son trou au Barça, le Français n’aurait que quelques semaines pour inverser la tendance dans un club qu’il n’aurait pas dû rejoindre selon Pierre Ménès.

Antoine Griezmann ne semble plus être que l’ombre de lui-même. Considéré comme l’un des joueurs offensifs les plus complets et décisifs de Liga à l’Atletico de Madrid, le champion du monde tricolore est venu au FC Barcelone à l’été 2019 pour montrer qu’il pouvait réussir dans l’un des meilleurs clubs du monde. Un peu plus d’un an après cette décision, Griezmann pourrait bien avoir perdu de sa superbe. Que ce soit au FC Barcelone ou en Équipe de France, le Français tâtonne et se trouve même dans une impasse comme l’a souligné Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir. « Bien sur que Griezmann est dans l’impasse, et ça ne date pas de ces deux matchs. Ça date de la saison dernière. Il va falloir aussi arrêter de la plaindre, c’est aussi un peu de sa faute. Avec le niveau qu’il a, il va falloir qu’il arrive, quelque soit le poste qu’on lui confie, à montrer un peu quelque chose. Là il ne jouait pas, mais même quand il jouait il ne montrait rien. C’est très problématique. Et quand je vois comment Koeman construit son équipe, vous voulez qu’il joue où ? Si le Barça était le bon choix pour lui ? Bien sûr que non. Qu’il ne brille pas au Barça, quelque part, on s’en fout un peu. Ce qu’il nous importe c’est que ça contamine L’Équipe de France parce que les sept huit dernières prestations de Griezmann oscillent entre l'insuffisant, le médiocre, voir le mauvais » . Comment inverser la tendance ? Antoine Griezmann aurait deux chances de faire mentir tout le monde.

Quelques semaines pour prouver