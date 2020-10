Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce témoignage lourd de sens sur le cas Griezmann !

Publié le 26 octobre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann a une nouvelle fois débuté un match du FC Barcelone sur le banc ce samedi face au Real Madrid, Pierre Ménès ne s’est pas montré tendre avec l’international français.

Antoine Griezmann ne voit toujours pas le bout du tunnel au FC Barcelone ! Arrivé il y a un an en provenance de l’Atlético de Madrid, l’international français ne parvient pas à s’adapter au club catalan. Pire encore, après de mauvaises performances à répétition, Ronald Koeman a pris la décision de se passer des services du Champion du Monde 2018, qui a donc débuté sur le banc les deux derniers matchs du Barça face à Ferencavros en Ligue des Champions cette semaine et contre le Real Madrid ce samedi en Liga. Lors de ce Clásico perdu 3-1 à domicile par le FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est entré en jeu qu’à la 81è minute sans rien apporter. La situation du Français n’a donc de cesse de se détériorer en Catalogne, et cela inquiète grandement Pierre Ménès, dépité face à la situation de l’ancien joueur de la Real Sociedad chez les Blaugrana .

« Vous voulez qu’il joue où ? »