Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de gueule de Kylian Mbappé face aux critiques !

Publié le 26 octobre 2020 à 17h15 par A.M.

Alors que le PSG a connu un début de saison poussif, Kylian Mbappé défend le club de la capitale en pointant du doigt le calendrier et l'enchaînement des deux saisons.

Finaliste de la Ligue des Champions le 23 août dernier, le PSG devait démarrer sa saison en Ligue 1... le 23 août. La première journée du Championnat a donc été décalée tout comme la deuxième compte tenu de la proximité entre la reprise de la L1 et la fin de la saison précédente. D'ailleurs, le club de la capitale a perdu ses deux premiers matches en Ligue 1 contre Lens puis l'OM à chaque fois sur le même score (0-1) et s'est montré parfois ronronnant dans les rencontres suivantes au point de s'incliner contre Manchester United pour son entrée en lice en Ligue des Champions (1-2). Le PSG a perdu trois de ses huit premiers matches de la saison, une première depuis 10 ans, ce qui place Thomas Tuchel dans une situation délicate. Mais Kylian Mbappé tient à répondre aux critiques en soulignant l'impact du calendrier sur les résultats du PSG.

«Pour moi, une nouvelle saison, c'est quand tu as une coupure pendant laquelle tu as eu le temps de recharger les batteries»