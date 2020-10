Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une marge de manœuvre pour Sergio Ramos ?

Publié le 27 octobre 2020 à 12h15 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain a pris position sur Sergio Ramos, qui est libre en juin prochain. Quelle est sa marge de manœuvre ? Analyse.

Depuis plusieurs semaines, les médias espagnols affirment que le Paris Saint-Germain a commencé à travailler sur le dossier Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid. A l’analyse, il est logique que Paris planche sur l’opportunité de récupérer le défenseur madrilène libre.

Sergio Ramos va prolonger

Pour autant, si l’on étudie de près les tenants et les aboutissants du dossier, une issue se dégage clairement : Sergio Ramos va finir par prolonger au Real Madrid. En effet, selon les derniers échos de la presse espagnole, le désaccord avec le club merengue porte sur la durée du contrat, Florentino Pérez n’offrant qu’un an de plus là où le joueur en exige deux. Dans le cadre d’un joueur du calibre de Sergio Ramos, ce type de différentiel va se résoudre, d’autant que le Real a bel et bien l’intention de le prolonger et qu’entre le président madrilène et son joueur, le courant est toujours très bien passé si l’on en croit les médias espagnols. Paris n’a donc aucune marge de manœuvre.