Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup en Premier League ?

Publié le 27 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

Malgré les arrivées de Danilo Pereira et Rafinha au milieu de terrain, Leonardo pourrait toujours en vouloir plus. Et pour cela, le directeur sportif du PSG regarderait notamment du côté de la Premier League.

A la fermeture du marché des transferts, le PSG avait réussi à régler certains de ses chantiers prioritaires. Cela a notamment été le cas au milieu de terrain. Si Leonardo pensait initialement à Sergej Milinkovic-Savic ou Ismaël Bennacer, le directeur sportif parisien a dû revoir ses prétentions à la baisse compte tenu des finances réduites du club. Au final, ce sont Danilo Pereira et Rafinha qui sont venus étoffer l’effectif de Thomas Tuchel, qui dispose donc de nouvelles solutions au milieu de terrain. Mais alors que le mercato de janvier approche déjà à grands pas, Leonardo pourrait déjà préparer un nouveau coup pour l’entrejeu du PSG.

Un intérêt pour Tielemans ?