Mercato - Barcelone : Pierre Ménès envoie un message fort après le feuilleton Depay !

Publié le 27 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Après de longues semaines d'attente, Memphis Depay est finalement resté à l'OL et comme le souligne Pierre Ménès, le Néerlandais a retrouvé son meilleur niveau.

« J’ai toujours été concentré sur Lyon même lors du mercato estival. Je suis resté et je suis heureux. Quand je joue, je veux toujours donner le meilleur de moi-même, apporter le plus à mon équipe . » Memphis Depay est revenu sur son été agité. Priorité de Ronald Koeman, l'attaquant de l'OL n'a toutefois pas pu retrouver son ancien sélectionneur, le FC Barcelone n'ayant pas les finances nécessaire pour finaliser le transfert. Mais comme le souligne Pierre Ménès, c'est une excellente nouvelle pour les Lyonnais.

«Depay est redevenu Depay, ce qui change beaucoup de choses pour le l’OL»