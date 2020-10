Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel sait déjà où il pourrait rebondir !

Publié le 27 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Sur la sellette au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ne devrait pas avoir de mal à rebondir si jamais il venait à quitter le club de la capitale.

Entre début de saison poussif et des tensions importantes avec Leonardo en interne, Thomas Tuchel est bien sur la sellette. Un départ du PSG est évoqué d'autant plus le directeur sportif parisien apprécie particulièrement Massimiliano Allegri. Interrogé à ce sujet ces derniers jours, l'Allemand avait botté en touche : « Vous en savez peut-être plus que moi (sourires). Je ne pense à cela comme ça et je ne vais pas commencer à y réfléchir. Si vous me connaissez depuis quelques années, vous savez bien que je vais préparer ce match pour le gagner. Ce ne sera pas facile. On a perdu le premier match mais ce n'est pas la fin du monde. On est toujours capables de répondre et d'avoir une réponse ».

Déjà des touches en Angleterre pour Tuchel

Il faut dire que Thomas Tuchel n'a pas trop à s'inquiéter pour son avenir. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le technicien allemand a déjà été sondé par plusieurs clubs notamment du côté de l'Angleterre. Et pour cause alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2021 et qu'il est plus que jamais sur la sellette, Tuchel reste un entraîneur apprécié sur le marché, et certaines formations souhaiteraient prendre les devants afin de devancer la concurrence. Les premiers échanges concernent des démarches afin de connaître ses intentions et ses demandes. Mais une chose est sure, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund devrait rebondir rapidement en cas de départ du PSG.