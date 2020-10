Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel garde la même posture pour son avenir…

Publié le 26 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que son avenir à la tête du PSG semble encore très incertain, Thomas Tuchel continue d’afficher une certaine sérénité sur le sujet, tout en bottant en touche.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel semble aujourd’hui plus proche de la sortie que d’une prolongation de contrat. En effet, entre ses rapports qui semblent se dégrader de semaine en semaine avec Leonardo et le récent résultat décevant en Ligue des Champions contre Manchester United (1-2), l’entraîneur allemand paraît clairement menacé. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’évoquer son avenir au PSG, Tuchel affiche le même discours depuis plusieurs semaines.

« Je ne vais pas commencer à réfléchir »