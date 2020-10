Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Moïse Kean, Thomas Tuchel n'est pas convaincu !

Publié le 25 octobre 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Recruté lors des dernières heures du mercato estival, Moïse Kean a bien l’intention de réussir son passage au PSG. Toutefois, Thomas Tuchel a mis en doute sa capacité à s’imposer et à réaliser de grandes prestations notamment en Ligue des champions.

Le dernier mercato estival a été agité du côté du PSG. Malgré l’arrivée d’Alessandro Florenzi, Thomas Tuchel n’avait pas hésité à se plaindre, publiquement, du manque de renforts. Finalement, l’entraîneur du PSG a été écouté par son directeur sportif, Leonardo, qui a réussi à boucler les prêts de Moïse Kean et Danilo Pereira, mais aussi le transfert de Rafinha. Les trois joueurs ont eu l’occasion de montrer leurs talents notamment ce samedi face à Dijon. Mais c’est bien l’attaquant italien qui a été le plus en vue. Aligné au poste d’avant-centre, Moïse Kean a inscrit ses premiers buts sous le maillot du PSG. Auteur d’un doublé, le joueur prêté par Everton est passé des paroles aux actes.

Kean veut s’imposer au PSG…

Arrivé en toute fin de mercato, Moïse Kean semble déterminé à réussir au PSG après un passage compliqué en Premier League. Après la victoire du club parisien face à Dijon, le grand espoir italien est revenu sur ses débuts dans la capitale et n’a pas caché sa joie après ses premiers buts. « L’intégration au PSG ? Oui ça se passe bien, le groupe est magnifique, le staff est magnifique, on travaille dur pour aller vers l’avant. Mon premier but ? J’étais prêt, je me suis beaucoup entraîné. C’était important de marquer avancer avec l’équipe. Neymar a fait une bonne passe, alors qu’il pouvait tirer. Je le remercie beaucoup. » Auteur seulement de deux buts la saison dernière sous le maillot d'Everton, le joueur de 20 ans n’a pas caché son envie de retrouver le chemin des filets. « Mon poste de prédilection ? Marquer des buts ! (...) Moi je suis prêt à jouer partout. Si le coach me met à gauche, à droite ou au milieu, je donne le meilleur pour l’équipe. » Prêté jusqu’à la fin de la saison, Moïse Kean a envie de réussir son passage au PSG et de retrouver la confiance. Une détermination qui contraste avec les doutes de Thomas Tuchel.

… Mais Tuchel doute de lui