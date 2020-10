Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang s’enflamme pour Thomas Partey !

Publié le 25 octobre 2020 à 18h20 par La rédaction

Thomas Partey a quitté l’Atletico de Madrid lors de la dernière fenêtre des transferts pour déposer ses valises à Arsenal. En peu de temps, le Ghanéen a réussi à se faire adopter par ses nouveaux partenaires.