Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale s'enflamme pour son intégration à Paris !

Publié le 25 octobre 2020 à 17h45 par H.G.

Transféré dans les toutes dernières heures du mercato estival, Rafinha Alcantara a expliqué qu’il s’était très rapidement adapté au PSG après son arrivée en provenance du FC Barcelone.

Alors qu’il était annoncé que le recrutement estival du PSG était terminé le lundi 5 octobre sur les coups de 18h, Rafinha Alcantara fut finalement l’invité de dernière minute du mercato parisien. Son arrivée en provenance du FC Barcelone a en effet été bouclée dans les derniers instants de cette session des transferts, l’officialisation de sa venue ayant même été faite par le PSG quelques minutes après minuit. Prêté au Celta de Vigo la saison dernière et indésirable dans l’effectif de Ronald Koeman au Barça, le frère de Thiago Alcantara s’est ainsi vu offrir une opportunité en or pour rebondir en rejoignant la capitale française. Et alors qu’il a réussi ses premiers pas en Ligue 1 face à Nîmes (4-0) et contre Dijon (4-0), Rafinha n’a pas manqué d’afficher toute sa satisfaction après son adaptation express au PSG.

« Tout s'est passé très vite »