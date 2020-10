Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce forte de Tuchel sur sa situation !

Publié le 25 octobre 2020 à 8h15 par A.M.

Après la victoire contre Dijon samedi soir (4-0), Thomas Tuchel a été interrogé sur sa situation et notamment sur la possibilité que le match à Istanbul mercredi soit un tournant dans sa carrière.

La situation de Thomas Tuchel est loin d'être idéale. Après un été marqué par les tensions avec Leonardo notamment en matière de recrutement, le début de saison du PSG fragilise le poste du technicien allemand. Et pour cause, après avoir déjà concédé deux revers en Ligue 1 contre Lens et l'OM dans des circonstances particulières, le club de la capitale a raté son entrée en lice en Ligue des Champions en s'inclinant contre Manchester United au Parc des Princes (1-2). Une défaite qui a forcément jeté un froid sur l'avenir de Thomas Tuchel et ce n'est pas la victoire contre Dijon samedi soir (4-0) qui va inverser la tendance. Par conséquent, le déplacement en Turquie mercredi pour y défier Istanbul Basaksehir s'annonce déjà crucial pour le PSG, mais aussi pour Thomas Tuchel. Une situation commentée par technicien allemand en conférence de presse.

«Je ne pense à cela comme ça et je ne vais pas commencer à y réfléchir»