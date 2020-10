Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong s'enflamme pour l'arrivée de Koeman !

Publié le 27 octobre 2020 à 0h30 par A.D.

Pour pallier le départ de Quique Setién, le FC Barcelone a décidé de faire confiance à Ronald Koeman. Alors qu'il connait très bien son compatriote néerlandais, Frenkie de Jong a totalement validée son l'arrivée.

Alors que Quique Setién a été remercié il y a quelques mois, Ronald Koeman a pris sa place sur le banc du FC Barcelone. Une arrivée qui fait le plus grand bonheur de Frenkie de Jong. Ancien protégé de Ronald Koeman en sélection, le milieu de terrain néerlandais a fait part de son immense plaisir de le retrouver au Barça.

«Quand Koeman parle, vous l'écoutez parce qu'il a cette autorité, ce pouvoir»