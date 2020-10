Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre du vestiaire prend position pour Zidane !

Publié le 27 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que Zinédine Zidane est en difficulté depuis quelques semaines, la victoire du Real Madrid contre Barcelone lui a redonné un peu de crédit. Son milieu de terrain, Toni Kroos, n’a jamais douté de son entraîneur.

Les performances de Zinédine Zidane sont toujours suivies de près. Après une défaite inaugurale en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk (2-3), l’entraîneur Français du Real Madrid avait été remis en cause. Son départ avait même été évoqué par la presse espagnole. Grâce à sa victoire dans le Classico contre Barcelone (3-1), Zinédine Zidane a obtenu du sursis. Ce mardi, la performance du Real Madrid en Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach sera scrutée de près. Les Merengues n’ont déjà plus le droit à l’erreur. Le milieu de terrain de La Maison-Blanche , Toni Kroos, a, lui, réaffirmé qu’il ne mettait pas en cause Zinédine Zidane.

« Nous ne doutons pas de lui quand nous perdons »