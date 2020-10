Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand nom de Zidane dans la tourmente ?

Publié le 27 octobre 2020 à 20h00 par La rédaction

Précieux dans le système de rotation de Zidane, Isco a été épinglé en train de se plaindre de son temps de jeu au Real Madrid par les caméras. Des paroles qui n’auraient pas plu à l’entraîneur, et qui pourraient le placer dans la liste des indésirables.

Au Real Madrid, il ne vaut mieux pas être dans le viseur de Zidane. Au sein de son effectif, c’est bien lui qui décide. Preuve en est qu’une grande partie de ses indésirables ont fait leurs valises cet été. Des joueurs qui ont connu de belles heures à Madrid, comme James Rodriguez et Gareth Bale, mais aussi des profils plus jeunes qui n’ont jamais eu leurs chances sous ses ordres, comme Dani Ceballos ou Sergio Reguilon. Malgré des performances en dent de scie, Isco n’a jamais fait partie de cette fameuse liste. Mais après les séquences captées par les caméras de Movistar , lors desquels l’Espagnol ironise sur son temps de jeu, la situation pourrait évoluer.

Isco, un nouveau nom sur la « liste » de Zidane