Mercato - Barcelone : Koeman prêt à s'attaquer au «nouveau Pogba» ?

Publié le 27 octobre 2020 à 19h00 par B.C.

Alors que Memphis Depay (OL) et Georginio Wijnaldum (Liverpool) restent dans le viseur de Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone voudrait bel et bien récupérer un autre Néerlandais durant le mercato hivernal, d'ores et déjà comparé à Paul Pogba.

Ronald Koeman n'a pas réalisé le mercato qu'il souhaitait cet été. S'il est parvenu à attirer Sergiño Dest, l'entraîneur du Barça n'a pas réussi à en faire de même avec Memphis Depay (OL) et Georginio Wijnaldum (Liverpool). L'arrivée de l'attaquant lyonnais pourrait néanmoins redevenir d'actualité dès le mois de janvier puisque son bail court jusqu'à la fin de la saison, permettant au FC Barcelone de mettre la main sur lui à bas prix. Mais un autre Néerlandais ferait de l'œil à Koeman en vue du mercato hivernal...

Le Barça positionné sur Ryan Gravenberch ?