Mercato - Real Madrid : Grosse inquiétude pour ce protégé de Zidane !

Publié le 21 octobre 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors qu'il ne s'est jamais réellement rétabli de ses blessures, Isco inquièterait grandement au Real Madrid et en Equipe Nationale, où l'on craint qu'il ne retrouve jamais son vrai niveau.

Arrivé en 2013 en provenance de Malaga, Isco a longtemps été un atout majeur au Real Madrid. Toutefois, au fil des saisons, ses problèmes physiques l'ont éloigné des terrains de longs mois et l'international espagnol peine à retrouver son niveau. S'il est un des joueurs favoris de Zinedine Zidane, Isco n'a désormais plus enchainé deux matchs complets consécutifs depuis plus de trois ans. Avec le retour de Martin Odegaard, Isco va probablement voir son temps de jeu s'affaiblir d'autant plus, diminuant ainsi ses chances de participer à l'Euro l'année prochain. Pour le moment, Luis Enrique lui accorde encore sa confiance, en témoigne sa nomination dans la pré-liste pour la dernière trêve internationale début octobre. Cependant, l'inquiétude ne cesserait de grandir concernant Isco.

« A Madrid et en équipe nationale, ils pensent que c'est presque impossible de le récupérer »