Mercato - Barcelone : Et si c'était déjà la fin pour Antoine Griezmann ?

Publié le 27 octobre 2020 à 16h30 par B.C.

Malgré l'arrivée de Ronald Koeman, Antoine Griezmann ne parvient pas à trouver sa place au FC Barcelone. Et en Espagne, on évoque déjà un possible départ de l'attaquant dès le mois de janvier...

Élément majeur de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2019. L'international français a été recruté 120M€ par la direction culé, une énorme pression pour lui s'ajoutant au fait que plusieurs membres du vestiaire préféraient voir Neymar arriver à sa place, à commencer par Lionel Messi. Un peu plus d'une année après son arrivée en Catalogne, rien ne va pour Griezmann. Alors que l'arrivée de Ronald Koeman devait marquer le renouveau de l'attaquant chez les Blaugrana , les galères continuent pour le joueur. La semaine dernière, le champion du monde tricolore a été laissé sur le banc en Ligue des champions pour affronter Ferencvaros avant de ne disputer que les 10 dernières minutes du Clasico face au Real Madrid. Le joueur de 29 ans n'a joué au final que 5 rencontres depuis le début de la saison pour aucun but, ce qui pourrait faire perdre patience à Ronald Koeman.

Déjà la fin pour Antoine Griezmann ?

Ces derniers jours, L'Équipe a annoncé que le Barça pourrait profiter de la blessure de Philippe Coutinho, absent pour environ 3 semaines, afin de fixer un ultimatum à Antoine Griezmann. Durant cette période, l'international tricolore devra prouver qu'il peut être l'homme de la situation à Barcelone. Dans le cas contraire, l'expérience catalane d'Antoine Griezmann pourrait tourner court alors qu'une prolongation de contrat était évoquée il y a peu. Mais ce lundi soir, Eduardo Inda est allé encore plus loin. D'après le journaliste d' OK Diario , Ronald Koeman aurait de son côté déjà validé le départ d'Antoine Griezmann, et ce dès le prochain mercato hivernal. « Koeman est déçu et triste avec Griezmann. C'est un grand joueur, mais ces derniers temps, il s'est effondré. La première chose que le coach a faite a été de parier sur lui, mais aujourd'hui il est déçu. Il aimerait le vendre ou le prêter lors du mercato d'hiver », a confié Eduardo Inda sur le plateau d' El Chiringuito .

« Griezmann ? Une erreur de casting »