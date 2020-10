Foot - Barcelone

Barcelone : Frenkie de Jong rend hommage à Lionel Messi !

Publié le 26 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 26 octobre 2020 à 21h31

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Frenkie de Jong est revenu sur ses débuts au FC Barcelone, et notamment l'apport d'un joueur tel que Lionel Messi au sein de l'équipe, alors qu'il considère l'Argentin comme le meilleur joueur du monde.

Arrivé lors de l'été 2019 après une saison de haut niveau avec l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong s'est rapidement imposé comme un futur élément clé dans l'entrejeu du FC Barcelone. L'arrivée de Ronald Koeman à la tête du club culé n'est pas pour déplaire à l'international néerlandais, qui connaissait déjà son nouvel entraîneur suite à son passage à la tête de la sélection des Pays-Bas. S'il n'est arrivé il y a un an seulement, Frenkie de Jong a récemment prolongé son contrat au FC Barcelone pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026. Alors qu'il entretient une grande relation avec Lionel Messi sur le terrain, le jeune milieu de 23 ans a tenu à rendre hommage à l'international argentin.

« Je pense que nous devons nous adapter à lui »