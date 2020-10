Foot - Barcelone

Barcelone/Real Madrid : VAR, penalty... Un Clasico qui n’a pas fini de faire parler !

Publié le 25 octobre 2020 à 12h30 par A.C.

Le Real Madrid a remporté la victoire face au FC Barcelone dans ce premier Clasico de la saison (1-3)… mais cette rencontre n’a pas fini de faire parler !

Il y avait énormément de pression, autour de ce Clasico. Le début de saison du FC Barcelone n’a en effet pas totalement satisfait, même si la main de Ronald Koeman commence à se voir. Lionel Messi et ses coéquipiers devaient donc l’emporter, afin de frapper un gros coup et, surtout, revenir en tête de la Liga. Côté Real Madrid les choses étaient encore plus compliquées, puisque plusieurs médias ont assuré que le résultat de ce Clasico devait décider de l’avenir d’un Zinedine Zidane déjà très critiqué. Finalement, c’est le Real Madrid qui l’a emporté haut la main ! Les hommes de Zidane ont commencé sur les chapeaux de roues avec un but d’un très bon Federico Valverde et ont réalisé une bonne prestation dans l’ensemble. Pourtant, peu de place dans la presse espagnole pour cette prestation madrilène ! Tout le monde ne parle en effet que d’une seule chose : le penalty accordé à Sergio Ramos, pour une faute de Clément Lenglet !

Koeman critique l’arbitrage... et risque gros !

C’est Ronald Koeman qui a tiré le premier, attaquant directement Juan Martinez Munuera, l’arbitre de la rencontre. « Je ne comprends pas le VAR, j'ai l'impression qu'on utilise le VAR uniquement quand c'est contre le Barça. Ce sont des choses qui arrivent dans la surface » a lancé l’entraineur du FC Barcelone. « On vient de jouer cinq matchs et nous n'avons jamais bénéficié du VAR, comme contre Getafe. On ne mérite pas de perdre comme ça ». Une sortie qui pourrait lui couter cher, puisque Sport a annoncé ce dimanche que la Fédération espagnole de football pourrait se saisir du dossier et suspendre Koeman.

Les accusations graves de la presse catalane

En tout cas, la presse catalane est catégorique, au lendemain de ce Clasico. Mundo Deportivo multiplie en effet les allusions sur la supposée facilité qu’ont les arbitres à accorder des penalties au Real Madrid. Sport va même plus loin ! Le célèbre quotidien catalan laisse clairement entendre que c’est l’arbitre Juan Martinez Munuera qui offre la victoire au Real Madrid en ce Clasico. Ce n'est pas tout, puisque sur son site, Sport voile à peine ses accusations à l’encontre de l’arbitre, qui serait connu comme pro-Madrilène !

