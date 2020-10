Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Gérard Piqué explique la rupture avec Bartomeu !

Publié le 25 octobre 2020 à 7h00 par H.K.

Alors que le FC Barcelone se retrouve en grande difficulté financière, Josep Maria Bartomeu aurait demandé aux joueurs de réduire leur salaire afin de permettre au club de survivre économiquement. Cependant, cela a fini par causer une rupture entre le vestiaire et la direction et Gérard Piqué a tenu à s’expliquer…

La rupture entre la direction FC Barcelone et le vestiaire semble totale. En grosse difficulté financière en raison de la pandémie de Covid-19, le Barça aurait demandé, via Josep Maria Bartomeu, aurait demandé aux joueurs de réduire leurs salaires pour la saison à venir. Une demande que certains joueurs auraient acceptée, mais ce n’est pas pour autant que les membres les plus influents du vestiaire, et même les autres joueurs, la cautionnent. Dans ce contexte, l’équipe aurait envoyé un burofax afin de se plaindre auprès du président barcelonais pour la méthode utilisée. Et Gérard Piqué a tenu à s’expliquer…

« La vérité est que je ne suis pas du tout d’accord »