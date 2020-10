Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première réponse reçue pour Youri Tielemans ?

Publié le 27 octobre 2020 à 16h15 par T.M.

Voulant visiblement encore plus au milieu de terrain, Leonardo penserait désormais à Youri Tielemans. Un désir qui pourrait toutefois se heurter à la volonté du joueur. Explications.

Dans son envie de se renforcer au milieu de terrain, le PSG a accueilli lors du dernier mercato Danilo Pereira, prêté avec option d’achat par le FC Porto, et Rafinha, arrivé pour 0€ du FC Barcelone. Deux nouveaux joueurs pour Thomas Tuchel qui pourrait encore assister à d’autres mouvements dans les mois à venir. En effet, selon les informations de 90min , le PSG aurait pris des renseignements sur Youri Tielemans, actuel milieu de terrain de Leicester. Passé par l’AS Monaco, le Belge pourrait revenir en Ligue 1, à moins qu’il ne prenne la direction de l’Italie puisque la Juventus et l’Inter Milan seraient aussi sur le coup. Et si Tielemans ne quittait finalement pas les Foxes ?

Tielemans heureux en Angleterre !