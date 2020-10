Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hackers, prime… Cette incroyable révélation sur le transfert de Paredes !

Publié le 27 octobre 2020 à 14h45 par T.M. mis à jour le 27 octobre 2020 à 15h06

En janvier 2019, Leandro Paredes a rejoint le PSG en provenance du Zénith Saint-Petersbourg. Un transfert qui s’est retrouvé au coeur d’une incroyable histoire comme l’a fait savoir Boca Juniors, ancien club de l’international argentin.

Suite à la retraite de Thiago Motta en 2018, le PSG n’avait pas réussi à recruter de milieu de terrain pour pallier ce départ de l’Italien. Un dossier qui a fait énormément parler dans la capitale. Les rumeurs étaient nombreuses au sujet de l’arrivée d’un nouveau joueur dans l’entrejeu. Cela a finalement été résolu quelques mois plus tard à l’occasion du mercato hivernal. Intéressé par Idrissa Gueye, le PSG n’avait alors pas réussi à tomber d’accord avec Everton à ce moment, mais Thomas Tuchel a pu compter tout de même sur le renfort de Leandro Paredes, arrivé en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, contre près de 45M€. Un joueur pour lequel le PSG a toutefois dû dépenser quelques milliers d’euros en plus à cause d’un rebondissement insolite.

Le transfert de Paredes ciblé par des hackers !