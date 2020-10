Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lautaro Martinez n'est pas terminé !

Publié le 27 octobre 2020 à 13h30 par B.C.

Malgré l'intérêt du FC Barcelone, Lautaro Martinez est resté à l'Inter Milan. Le club italien cherche désormais à prolonger son attaquant et pourrait parvenir à ses fins avant Noël. Cependant, la clause libératoire de l'Argentin ne devrait pas être revue à la hausse, de quoi laisser un peu d'espoir aux Blaugrana.

Alors que le FC Barcelone devait déjà renflouer ses caisses, la crise du Covid-19 n'a rien arrangé et cela a fortement perturbé le mercato du club culé. Les Blaugrana souhaitaient notamment se renforcer sur le front de l'attaque pour préparer la succession de Luis Suarez et avaient fait de Lautaro Martinez leur priorité. Un profil qui semblait faire l'unanimité en interne, Lionel Messi appréciant notamment les qualités de son partenaire en sélection. Mais si Luis Suarez a bien fini par plier bagage, l'Argentin est de son côté resté à l'Inter Milan. Le Barça n'a jamais été en mesure de répondre aux exigences financières des Nerazzurri , et ces derniers devraient désormais en profiter pour sécuriser l'avenir de l'attaquant de 23 ans.

Une prolongation, mais...

Comme annoncé ces dernières semaines en Italie, Lautaro Martinez devrait prolonger son contrat courant actuellement jusqu'en juin 2023. Ce mardi, Tuttosport explique dans ses colonnes que les discussions se tiennent actuellement entre les différentes parties et un accord serait proche. Grâce à ce nouveau contrat, Lautaro Martinez pourrait percevoir un salaire équivalent à ceux de Christian Eriksen et Romelu Lukaku (entre 7 et 10M€), même si plusieurs bonus seront inclus pour atteindre ce montant. Les émoluments de l'Argentin seront donc revus à la hausse, mais pas sa clause libératoire qui devrait rester à 111M€ d'après le média italien. Acheté pour 25M€ en 2018, l'Inter Milan a déjà amorti une partie de ce transfert et considère que la plus-value serait suffisante dans le contexte actuel. La porte ne serait donc pas totalement fermée pour le FC Barcelone, même s'il faudra toujours débourser une énorme somme pour s'attacher les services de Lautaro Martinez, qui a évoqué sa situation ce lundi en conférence de presse.

Lautaro reste flou pour son avenir