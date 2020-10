Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tapie, Naples... Les révélations incroyables de Maradona sur son transfert avorté !

Publié le 28 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur son transfert avorté à l'OM à la fin des années 1980, Diego Maradona dévoile les coulisses de ce dossier qui laisse encore d'énormes regrets aux Marseillais.

C'est probablement le transfert raté le plus célèbre de l'histoire du football français. Fort de ses grandes ambitions pour l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie tente de recruter Diego Maradona en 1989. Le Pibe de Oro marche sur l'eau à Naples après deux saisons au FC Barcelone semble ouvert à l'idée de rejoindre l'OM qui affiche des ambitions européennes importantes. Et pourtant, alors que tout semblait en excellente voie, le transfert ne se fera pas. L'Argentin revient sur ce dossier et cet étonnant imbroglio.

Les coulisses du transfert manqué de Maradona