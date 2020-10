Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Toni Kroos affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 27 octobre 2020 à 16h00 par T.M.

Arrivé au Real Madrid en 2014, Toni Kroos est aujourd’hui l’un des cadres de Zinedine Zidane à la Casa Blanca, où il espère bien rester encore un certain temps.

A 30 ans, Toni Kroos est toujours aussi important au Real Madrid. Bien qu’il ne soit pas le joueur le plus spectaculaire, l’Allemand est l’une des pièces angulaires du schéma de Zinedine Zidane. Une belle histoire qui dure d’ailleurs depuis 2014 et son transfert en provenance du Bayern Munich. Dans l’entrejeu madrilène, Kroos a encore beaucoup de choses à apporter, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2023. Restera-t-il alors jusqu’à ses 33 ans sous la maillot merengue ? Interrogé sur son avenir, le protégé de Zinedine Zidane a affiché ses ambitions.

« Terminer ma carrière ici »