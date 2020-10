Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Diego Maradona revient sur son transfert avorté à l'OM !

Publié le 26 octobre 2020 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 26 octobre 2020 à 22h26

Véritable légende du Napoli, Diego Maradona aurait également pu forger la légende de l'OM et de la Ligue 1 en 1989 alors qu'il avait trouvé un accord avec le club phocéen...