Mercato - Barcelone : Le Barça préparerait deux énormes opérations avec la Juventus !

Publié le 27 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

Après de multiples négociations cet été, les discussions devraient reprendre entre la Juventus et Barcelone à l'occasion de la Ligue des Champions. Sur la table : plusieurs échanges entre les deux clubs.

La Juventus reçoit le FC Barcelone mercredi en Ligue des Champions. Les deux clubs vont pouvoir évoquer le mercato. Alors que les dirigeants se disputeraient Ryan Gravenberch, le jeune milieu de l'Ajax, plusieurs dossiers sont restés au point mort cet été. Les bianconeri et les blaugranas entretiennent de bonnes relations, en atteste l'échange entre Arthur et Miralem Pjanic. Un échange qui pourrait en appeler d'autres, comme une opération Dybala-Griezmann. Cet été, les deux clubs avaient déjà discuté d'un chassé-croisé entre Douglas Costa et Ousmane Dembélé. Finalement, l'ailier brésilien a été prêté au Bayern.

Dembélé et Firpo vers la Juventus ?